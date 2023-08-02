Брюс Уиллис, страдающий деменцией, сыграет в последнем проекте Квентина Тарантино Кинокритик

Поклонники кино еще не отошли от новости об уходе из индустрии режиссера Квентина Тарантино, который готовиться снять свою последнюю картину под названием "Кинокритик".
Теперь же стало известно, что в данном проекте кинодеятель собирается снять Брюса Уиллиса с прогрессирующей деменцией.
Сообщается, что "Кинокритик" затронет события 70-х годов прошлого века, которые происходили в Лос-Анджелесе.
Съемки проекта отложили из-за забастовки Гильдии американских актеров в Голливуде.
Информации о том, какая роль досталась Уиллису, нет.
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