Бесправник из Белыничей купил в РФ поддельное водительское удостоверение

36-летний житель Белыничей, ранее лишенный водительского удостоверения за то, что управлял транспортным средством будучи в состоянии алкогольного опьянения, решил «легализовать» свое вождение неожиданным образом.

Его афера вскрылась, когда в начале июля инспектор ДПС МО ГАИ Костюковичского РОВД остановил для проверки легковой автомобиль в одной из деревень Хотимского района, сообщает Мogilevnews.by.

Предъявленное водительское удостоверение категорий «В, АМ» у инспектора вызвало сомнение в подлинности. Проверка по базе данных ГАИ было установлено, что удостоверение с аналогичными серией и номером принадлежит 33-летнему минчанину.

А остановленный водитель в 2019-м был осужден за вождение в состоянии алкогольного опьянения, и приговорен к полутора годам лишения свободы - с лишением на 5 лет права заниматься деятельностью, которая связана с управлением транспортом.

Хотя этот срок не истек, мужчина снова сел за руль. Хотимский РОВД по данному факту проводит проверку. Бланк водительских прав изъят и направлен в управление Госкомитета судебных экспертиз по Могилевской области.

Специалисты установили, что все изображения лицевой и оборотной сторон бланка выполнены способом струйной печати, и голографические изображения содержат признаки цифрового метода изготовления.

В итоге мужчина признался, что водительское удостоверение он купил в Российской Федерации. Действиям водителя дадут правовую оценку.