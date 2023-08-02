Рейтинговое агентство Fitch впервые за 30 лет понизило долгосрочный рейтинг дефолта США

Долгосрочный кредитный рейтинг США в иностранной валюте понижен с ААА до АА+. Это произошло впервые за последние 30 лет.

По мнению экспертов, согласно рейтингу установлен стабильный прогноз.

Специалисты заявили, что в Соединенных Штатах в будущие три года прогнозируется ухудшение фискальной ситуации. Кроме того, эксперты предсказывают рост государственного долга.

В первом месяце лета в Fitch Ratings понизили прогнозы стоимости энергоресурсов на период с 2023 по 2024 год. Как полагают специалисты, нефть подешевеет на 5 долларов, газ — почти в два раза, чем это прогнозировалось ранее.