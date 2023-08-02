Ученые восстановили внешность женщины, жившей более 40 тысяч лет назад

Исследователи Университета Флиндерса из Австралии реконструировали лицо женщины, расколотый череп колторой был найден в пещере на территории современной Чехии, сообщает Газета.ру со ссылкой на журнал OrtogOnLineMag.

Уточняется, что жила эта женщина 45 тысяч лет назад. Ее череп обнаружили в 1950-х годах, он был надвое расколот.

Около 3 процентов генома женщины, как оказалось, составляли неандертальские гены. Это подтолкнуло исследователей к мысли, что жительница древности принадлежала к раннему поколению людей, скрещивавшихся с неандертальцами.

Для реконструкции ее внешности авторы использовали снимки черепа женщины, сделанные с помощью КТ и с использованием технологии компьютерного моделирования.