Эксперт Анна Паломар-Крос объяснила, почему ранний завтрак помогает избежать диабета

Как выяснили ученые, от времени приема пищи может зависить риск развития диабета. Такой вывод сделан на основании выводов исследовательской группы из ISGlobal в Испании и INSERM во Франции.

Ученые изучили связь между частотой и периодом приема пищи и возникновением диабета 2-го типа среди более, чем 100 тысяч участников эксперимента. В результате стало известно, что у тех, кто завтракал в самом начале дня, риск развития диабета снизился на 59 процентов.

В частности, риск развития диабета оказался значительно выше среди тех участников, которые завтракали после 9-ти утра по сравнению с теми, кто завтракал до 8-ми утра.

Ведущий автор исследования Анна Паломар-Крос заявила:

Биологически это имеет смысл, так как пропуск завтрака влияет на контроль уровня глюкозы и липидов и на уровень инсулина. В итоге мы пришли к выводу: из-за пропуска завтрака увеличивается риск развития диабета 2-го типа.

Ученые также установили, что поздний ужин (после 22:00) повышает риск развития диабета, тогда как более частые перекусы небольшими порциями в течение дня снижают эти риски.