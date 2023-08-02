Эксперт Анна Паломар-Крос объяснила, почему ранний завтрак помогает избежать диабета

14:55 2023-08-02

Эксперт с участием 100 тысяч участников показал: у тех, кто завтракал в самом начале дня, риск развития диабета снизился на 59 процентов.

Как выяснили ученые, от времени приема пищи может зависить риск развития диабета. Такой вывод сделан на основании выводов исследовательской группы из ISGlobal в Испании и INSERM во Франции. 

Ученые изучили связь между частотой и периодом приема пищи и возникновением диабета 2-го типа среди более, чем 100 тысяч участников эксперимента. В результате стало известно, что у тех, кто завтракал в самом начале дня, риск развития диабета снизился на 59 процентов.

В частности, риск развития диабета оказался значительно выше среди тех участников, которые завтракали после 9-ти утра по сравнению с теми, кто завтракал до 8-ми утра. 

Ведущий автор исследования Анна Паломар-Крос заявила:

Биологически это имеет смысл, так как пропуск завтрака влияет на контроль уровня глюкозы и липидов и на уровень инсулина.

В итоге мы пришли к выводу: из-за пропуска завтрака увеличивается риск развития диабета 2-го типа.

Ученые также установили, что поздний ужин (после 22:00) повышает риск развития диабета, тогда как более частые перекусы небольшими порциями в течение дня снижают эти риски.

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