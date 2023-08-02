Успенская сообщила, что Хайдаров предлагал деньги за ее молчание

Скандал вокруг певиц Любовь Успенской и Славы и пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым на другой стороне ежедневно обрастает все новой и новой информацией.
Успенская заявила, что Хайдаров распространяет клевету о ней не впервые (в этот раз он обвинил артистку в вымогательстве).
Знаменитость рассказала, что он наговорил о ней "ерунды" в одной из телевизионных передач.
Позже он пытался загладить свою вину и купить молчание звезды сцены.
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