Успенская сообщила, что Хайдаров предлагал деньги за ее молчание

15:15 2023-08-02

Исполнительница Любовь Успенская заявила, что пластический хирург Тимур Хайдаров пытался ее подкупить, чтобы она сохраняла молчание.

Скандал вокруг певиц Любовь Успенской и Славы и пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым на другой стороне ежедневно обрастает все новой и новой информацией.

Успенская заявила, что Хайдаров распространяет клевету о ней не впервые (в этот раз он обвинил артистку в вымогательстве).

Знаменитость рассказала, что он наговорил о ней "ерунды" в одной из телевизионных передач.

Позже он пытался загладить свою вину и купить молчание звезды сцены.

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