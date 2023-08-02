Винокур заявил, что Зеленского пародировать не будет, но посоветовал обратиться к Галкину

Владимир Винокур пародировал Джо Байдена во время того, как комику вручали госнаграду (орден "За заслуги перед Отечеством" I степени).

Юморист отметил, что украинского лидера Владимира Зеленского спародировать бы не смог, да и нет на это никакого желания.

Сатирик убежден, что с такой просьбой можно обратиться к его коллеге Максиму Галкину.

Американского президента Винокур "показал", когда тот падал с трапа самолета, путался в выходах со сцены и не понимал, кого ему приветствовать.