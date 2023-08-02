Хайдаров уехал из РФ после скандала со Славой и Успенской

Еще вчера появилась информация о том, что 34-летний Тимур Хайдаров написал заявления в полицию, одно из которых касалось угрозы убить его.

Сегодня появилась информация о том, что пластический хирург в составе своего семейства отправился в Грецию в запланированный отпуск.

Адвокат знаменитостей Александр Бенхин сообщил, что его супруга, юрист и ТВ-эксперт Алена Коробейникова, была записана на прием к врачу на сегодня, но визит перенесли на 22 августа.

Бенхин отметил, что его жена довольно работой Хайдарова. Клиника продолжает работать.