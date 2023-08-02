Ремейк хита Плохая девочка группы Винтаж стал вирусным

Буквально за пару дней новая "Плохая девочка" набрала несколько миллионов просмотров, став лидеров главных музыкальных чартов страны.
Композицию называют лучшим ремейком этого лета.
В начале июля певец Травма выпустил небольшой ролик, где переделал припев песни "Плохая девочка" в жанре фонк.
Видео стало вирусным, а интернет-пользователи принялись делать собственные клипы на ремейк.
Вокалистка "Винтаж" Анна Плетнёва, увидев ажиотаж вокруг своего трека, позволила авторам выложить полную версию хита на стриминговые платформы, если в соцсетях появится более 30 000 ремейков.
Нужное количество собрали за несколько пару дней, и официальный релиз "Плохой девочки" в новом звучании состоялся в конце июля.
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