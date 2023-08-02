Эрдоган: Путин согласился приехать в Турцию для личной встречи

Когда именно состоится встреча глав Турции и России, пока неизвестно. Лидеры двух государств обсудили по телефону ситуацию с зерновой сделкой. Реджеп Эрдоган подчеркнул, что в Анкаре делается все возможное, задействуется дипломатия, чтобы найти способ для продолжения зерновой инициативы.

По мнению Эрдогана, долгая заморозка зернового соглашения не принесет пользы никому. Но хуже всего придется бедным странам. Президент Турции назвал зерновую сделку «мостом мира».

Глава России Владимир Путин выразил готовность возврата к стамбульским договоренностям, но при обязательном условии выполнения Западом своих обязательств. Путин отметил, Россия не против сотрудничества с Турцией и с любыми другими заинтересованными странами для разработки способов поставок зерна нуждающимся государствам.