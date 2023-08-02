Агутин назвал причину отсутствия Варум на своем юбилейном концерте в Москве, который прошел 29 июля

Леонид Агутин рассказал, что исполнял песню "Как не думать о тебе" на своем юбилейном концерте без Анжелики Варум, так как ее не было на мероприятии.

Певец объяснил, что жена серьезно заболела, из-за чего выступить не смогла. Он выразил уверенность, что Варум вскоре поправиться и они будут петь дуэтом.

О том, какой недуг одолел Анжелику, Леонид уточнять не стал.

16 июля исполнитель отметил 55-летие, а выступил в честь юбилея 29 июля на столичной ВТБ Арене.

В рамках этого концерта музыканта на сцену вышли также Игорь Бутман, Владимир Пресняков и отец певца Николай Агутин.