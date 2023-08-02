Автор песен Киркорова Валерий Разумовский скончался в Москве в возрасте 55 лет

21:00 2023-08-02

Композитор Валерий Разумовский, хиты которого исполнял Филипп Киркоров и многие другие звезды российского шоу-бизнеса, ушел на 56-м году жизни.

О кончине Валерия Разумовского сообщил его друг Игорь Наджиев.

Приятель покойного рассказал, что сердце музыканта перестало биться 31 июля текущего года.

Он называет Разумовского талантливым музыкантом, композитором, аранжировщиком и очень хорошим другом.

Причины кончины деятеля музыкальной индустрии не озвучены.

Валерий написал музыку к таким популярным проектам, как "Моя прекрасная няня", "Не родись красивой".

Он на протяжении многих лет плодотворно трудился с Максимом Дунаевским. В его студии композиции записывали Иосиф Кобзон, Николай Басков, Пьер Нарцисс.

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