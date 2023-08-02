Автор песен Киркорова Валерий Разумовский скончался в Москве в возрасте 55 лет

О кончине Валерия Разумовского сообщил его друг Игорь Наджиев.
Приятель покойного рассказал, что сердце музыканта перестало биться 31 июля текущего года.
Он называет Разумовского талантливым музыкантом, композитором, аранжировщиком и очень хорошим другом.
Причины кончины деятеля музыкальной индустрии не озвучены.
Валерий написал музыку к таким популярным проектам, как "Моя прекрасная няня", "Не родись красивой".
Он на протяжении многих лет плодотворно трудился с Максимом Дунаевским. В его студии композиции записывали Иосиф Кобзон, Николай Басков, Пьер Нарцисс.
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