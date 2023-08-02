Автор песен Киркорова Валерий Разумовский скончался в Москве в возрасте 55 лет

Дробный сон: зачем его практикуют, его польза и вред, и откуда это пошло

В сутках 24 часа, и треть из них мы отдаём на сон. На то, чтобы вот так вот лечь в постель и бездействовать по 7-8 часов подряд. Кого-то это нервирует.