Тодоренко сообщила, что старший сын сорвал ей съемки

Регина Тодоренко с ужасом вспоминает, что ее наследник Миша захотел впечатлить зрителей, съев острый перец.

Мальчик увидел, как девочка жует перец, а взрослые поражаются этому. Сын ведущей запихнул целый овощ в рот.

Естественно, что кричал смельчак на всю площадку. Распухшие губки, слезы и уверения матери в том, что он горит- все было.

Знаменитость стала поить сына молоком и кормить сыром, а спустя полчаса малыш успокоился.