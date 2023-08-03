Тысячам беженцев с Украины придется покинуть Британию из-за истечения виз

Политик Роберт Бакленд призывает предоставить украинцам более постоянный статус и обеспечить им стабильность и определенность.
Министры должны рассмотреть этот вопрос и провести подготовительную работу, чтобы семьи могли планировать свое будущее.
Политик Роберт Бакленд призывает предоставить украинцам более постоянный статус и обеспечить им стабильность и определенность.
Министры должны рассмотреть этот вопрос и провести подготовительную работу, чтобы семьи могли планировать свое будущее.
Николай Скира
По информации телеканала NHK 2 человека погибли, 41 ранены, около 166 тысяч домохозяйств в префектурах Окинава и Кагосима на юго-западе Японии остались без электричества из-за тайфуна Ханун, принесшего проливные дожди и порывистый ветер.
Николай Скира
На подлете к Киеву средства ПВО уничтожили около 18 российских беспилотников, атаковавших столицу в ночь на четверг, 3 августа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Киевской военной администрации Сергей Попко. «Во время атаки беспилотников на подлете к Киеву средства ПВО уничтожили почти полтора десятка», — написал Попко. Он добавил, что по предварительным данным жертв […]