Тысячам беженцев с Украины придется покинуть Британию из-за истечения виз

06:25 2023-08-03

Около 100 тысяч украинских беженцев в Великобритании должны покинуть страну из-за истечения виз.

Политик Роберт Бакленд призывает предоставить украинцам более постоянный статус и обеспечить им стабильность и определенность.

Министры должны рассмотреть этот вопрос и провести подготовительную работу, чтобы семьи могли планировать свое будущее.