В Германии ужаснулись новым требованием Киева

06:35 2023-08-03

Заявление заместителя главы Министерства иностранных дел Украины Андрея Мельника о необходимости передать немецкие истребители "Tornado" Вооруженным силам Украины вызвало возмущение и ужас среди немецких пользователей Twitter.

Комментарии к заявлению были насмешливыми и критическими, отмечая несоответствие запросу и отвергая идею поставки оружия в зоны боевых действий.