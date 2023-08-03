Песков перечислил условия для продолжения зерновой сделки

Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля, сообщил, что для возобновления сделки страны Запада должны выполнить определенные условия, о которых все хорошо осведомлены. И в первую очередь должно быть проведено подключение Россельхозбанка к системе SWIFT.

По словам пресс-секретаря Путина, при быстром выполнении всех условий, Россия незамедлительно возобновит зерновую сделку.

Политик напомнил, что требования России для продления соглашения были проигнорированы Западом. Между тем российская сторона уже слишком долго выполняла условия зерновой инициативы в одностороннем порядке.