Главной причиной отстранения от работы стало растолстение кота, что привело к некоторым проблемам. Однако, благодаря заботе и поддержке коллектива спасателей, Беляш теперь на пути к возвращению на свою должность.

Беляш присоединился к аварийно-спасательной службе два месяца назад и был очень энергичным и полезным членом команды. Однако, со временем кот начал набирать вес из-за неправильного питания и недостатка активности. Это привело к тому, что кот стал менее подвижным и эффективным в своей работе.

Один из эпизодов, который подтвердил проблемы Беляша с весом, произошел, когда он застрял между батареей и стеной. Несчастный случай вызвал беспокойство и тревогу в коллективе спасателей, которые решили, что необходимо принять меры для помощи коту во возвращении в форму и возобновлении службы.

Коллектив принял коллективное решение об отстранении Беляша от работы с целью защитить его здоровье. Это было сделано с глубоким пониманием необходимости принять меры для сохранения здоровья и продуктивности кота. Сотрудники спасательной службы разработали для Беляша специальную диету и тренировочную программу, включающую в себя активность и спорт.

Беляш был отправлен на удаленное пребывание домой, чтобы находиться под присмотром и регулярно заниматься спортом. Он начал следовать диете и активно тренироваться, чтобы вернуть прежнюю форму и восстановить навыки, необходимые для работы в аварийно-спасательной службе.