Минчанка стала жертвой мошенников после того, как нашла подработку в мессенджере

Жительница Центрального района Минска попалась на уловку лжеработодателей в соцсетях и перевела им деньги, сообщает «Минск-Новости» со ссылкой на ГУВД Мингорисполкома.

Потерпевшая нашла объявление в мессенджере о подработке тайным покупателем. Ей поручили проверить компанию на выдачу быстрых кредитов. Под видом клиента минчанка пришла оформить микрозайм, но получила отказ ввиду плохой кредитной истории.

Женщине при этом посоветовали кредитование через покупку техники в рассрочку. Она рассказала об этом куратору, потом встретилась с мужчиной, подсказавшим, какой товар лучше выбрать. Технику мужчина обещал забрать вместе с документами.

В итоге минчанка оформила рассрочку на 15 тысяч рублей. На руки ей дали 3,6 тысячи рублей, она перечислила эти средства на указанный счет.

По факту мошенничества заведено уголовное дело.