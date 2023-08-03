Дочь Тутберидзе и сын Смолкина завоевали первую для Грузии золотую медаль

Сын Бориса Смолкина и дочь Этери Тутберидзе отныне выступают за Грузию. Их дебют в этом статусе состоялся на соревнования в США, сообщает СтарХит.

Издание напоминает, что Дэвис и Смолкин в начале июня подтвердили новость о переходе в сборную Грузии.

Мы благодарим болельщиков, которые поддерживают нас. В нашей спортивной жизни начинается новая глава. Мы ждем возможности выйти на соревновательный лед, — писали они в соцсетях ранее.

Диана и Глеб стали фаворитами турнира Lake Placid Ice Dance International. Их личный рекорд — 199,90 балла, тогда как у соперников из США Эмилии Зингас и Вадима Колесника — 184,10. Потому фанаты пары и ожидали увидеть их в тройке победителей.

Тренер Татьяна Тарасова также высказалась о прокате спортсменов, назвав его успешным.

Недавно завершился второй соревновательный день. Смолкин и Дэвис за произвольный танец получили 117.47 балла. Таким образом они стали победителями турнира и завоевали для сборной Грузии свою первую медаль.