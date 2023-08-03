Могилевчанин пришел в гости и украл золотые украшения землячки

40-летняя жительница Могилева обратилась в милицию, заявив о том, что у нее украли золотую цепочку с кулоном стоимостью порядка 700 рублей, сообщает Могилевонлайн.

Как оказалось, женщина отдыхала в кругу знакомых, и после этого не нашла ювелирные украшения, которые находились в сумке.

Как выяснили правоохранители, 36-летний местный житель, ранее судимый за грабеж, в тот день тайно обследовал дамскую сумочку и украл украшения.

Продать ценности он сумел быстро. Вырученные деньги вор потратил на алкоголь, который принес в квартиру, где отдыхала компания.

Мужчину будут в очередной раз судить за кражу.