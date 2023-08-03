Скончался автор хитов российских звезд композитор Валерий Разумовский

Композитор Валерий Разумовский скончался в Москве. Как напоминает 5-tv.ru, песни этого музыканта исполнял Филипп Киркоров и другие эстрадные звезды. О смерти Разумовского сообщил его друг Игорь Наджиев на своей странице в соцсети.

Перестало биться сердце композитора Валерия Разумовского - талантливого композитора, музыканта, аранжировщика и просто хорошего друга, — написал мужчина.

Композитору было 55 лет, о причинах его смерти не сообщается.

Разумовский написал музыку к киносериалам «Не родись красивой» и «Моя прекрасная няня». Композитор долгое время сотрудничал с народным артистом РФ Максимом Дунаевским, в его студии песни записывали Иосиф Кобзон, Пьер Нарцисс, Николай Басков и Анастасия Волочкова.