Сын покойного рэпера Децла стал копией знаменитого отца и занялся музыкой

10:45 2023-08-03

Недавно сыну музыканта Антонию исполнилось 18. После окончания школы он записывает песни и снимает клипы.

Поклонники отмечают, что Антоний очень похож на своего знаменитого папу. Причем не только внешне, но также и голосом.

Дорогие друзья! Несколько лет я экспериментирую, выбираю жанры, расту профессионально. Ничего из этого раньше не показывал, потому что сомневаюсь, меняюсь и учусь.

В какой-то момент понял, что образы и мысли, что живут в голове, невозможно удерживать. Надеюсь, что каждый найдет в этой песне нужные слова, — поделился молодой человек в личном блоге.

Он также сообщил фанатам о выходе его второго трека DEJAVU. 

Издание напоминает, что отцу Антония, рэперу Децлу, в этом году исполнилось бы 40 лет. Музыкант ушел из жизни 4-ре года назад из-за проблем с сердцем. 

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