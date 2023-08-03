Сын покойного рэпера Децла стал копией знаменитого отца и занялся музыкой

Поклонники отмечают, что Антоний очень похож на своего знаменитого папу. Причем не только внешне, но также и голосом.

Дорогие друзья! Несколько лет я экспериментирую, выбираю жанры, расту профессионально. Ничего из этого раньше не показывал, потому что сомневаюсь, меняюсь и учусь. В какой-то момент понял, что образы и мысли, что живут в голове, невозможно удерживать. Надеюсь, что каждый найдет в этой песне нужные слова, — поделился молодой человек в личном блоге.

Он также сообщил фанатам о выходе его второго трека DEJAVU.

Издание напоминает, что отцу Антония, рэперу Децлу, в этом году исполнилось бы 40 лет. Музыкант ушел из жизни 4-ре года назад из-за проблем с сердцем.