Режиссер Глеб Панфилов третий месяц остается в реанимации, врачи продолжают бороться за его жизнь

Московские медики продолжают бороться за жизнь 89-летнего режиссера Глеба Панфилова, деятель культуры остается в тяжелом состоянии, пишет КП.

В реанимацию нейрохирургии Института им. Склифосовского Глеб Анатольевич попал с инсультом 11-го мая. Встал вопрос об операции, но врачи от неё отказались в связи с почтенным возрастом Панфилова. Режиссер переведен в другую московскую больницу, однако о полном выздоровлении речи не идет.

Глеб Анатольевич пока что в интенсивной терапии. Состояние непростое, - не стал скрывать и директор театра «Ленком» Марк Варшавер. Мы надеемся, что он поправится. С ним рядом сын Иван. Он держит руку на пульсе. Глеб Анатольевич через сына всем передает привет.

Режиссер Глеб Панфилов ставил спектакли в театре «Ленком», а его жена, народная артистка СССР Инна Чурикова, проработала здесь 47 лет. Инна Михайловна ушла из жизни в январе этого года.