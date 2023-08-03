Футболист Хесус Альберто Лопеса Ортис, игравший за клуб Коста-Рике, был заживо съеден крокодилом

Трагедия случилась в футбольном мире в Коста-Рике.

Игрока любительской сборной "Депортиво Рио Каньяс" Хесуса Альберто Лопеса Ортиса по прозвищу Чучо во время отдыха заживо съел крокодил.

Футболисту было 29 лет, о чем информирует издание The Sun.

Несчастный случай произошел в небольшом городе Гуанакасте - хищник накинулся на несчастного, когда тот купался в реке.

Крокодил устроил засаду в кустах и долгое время наблюдал за жертвой. К несчастью, спортсмен не заметил опасное животное.