Футболист Хесус Альберто Лопеса Ортис, игравший за клуб Коста-Рике, был заживо съеден крокодилом

Трагедия случилась в футбольном мире в Коста-Рике.
Игрока любительской сборной "Депортиво Рио Каньяс" Хесуса Альберто Лопеса Ортиса по прозвищу Чучо во время отдыха заживо съел крокодил.
Футболисту было 29 лет, о чем информирует издание The Sun.
Несчастный случай произошел в небольшом городе Гуанакасте - хищник накинулся на несчастного, когда тот купался в реке.
Крокодил устроил засаду в кустах и долгое время наблюдал за жертвой. К несчастью, спортсмен не заметил опасное животное.
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