Галанин сообщил о состоянии здоровья своего друга и коллеги Сукачева, которого несколько дней назад забрала скорая

Друг Гарика Сукачева, исполнитель Сергей Галанин, информировал, что у коллеги "все хорошо".

Никаких уточнений по поводу того, когда Сукачева выпишут из больницы, Галанин делать не стал.

Он утверждает, что не владеет подобной информацией.

Чуть раньше поступала информация, что из-за неважного самочувствия и госпитализации Сукачева, его выступление в Рускеала на Хуторе Елки состоится в формате "Народное караоке".

Оркестр и группа технической поддержки прибыли на место проведения мероприятия готовы выступить. Зрителям, несогласным с подобным раскладом, предлагалось вернуть билеты, получив потраченные средства.