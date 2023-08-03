Жительница Минска внесла 700 рублей аванса за аренду жилья и потеряла деньги

Жительница Минска перевела мошенникам 700 рублей, сообщают «Минск-Новости» со ссылкой на ГУВД Мингорисполкома.

Минчанка обратилась в Центральное РУВД столицы и рассказала, что нашла предложение об аренде квартиры в интернете и связалась с владельцем. Тот сказал ей внести 50 процентов предоплаты, что горожанка и сделала.

На следующий день "арендодатель" потребовал внести оставшуюся половину суммы, заявив, что появились новые потенциальные арендаторы, готовые отдать всю сумму предоплаты сразу.

После этого женщина перечислила вторую часть денег, но "хозяин жилья" после этого перестал выходить на связь.

По факту мошенничества заведено уголовное дело.

Правоохранители напоминают, что при аренде жилья необходимо всегда проверять документы у собственников и просить их показывать паспорт. Также не рекомендуется без заключения договора аренды производить оплату.