Звезда Голливуда Джордж Клуни повторно женился

Джордж и Амаль Клуни во второй раз связали себя узами брака. Как сообщает Nowtolove со ссылкой на инсайдера, церемония прошла в Италии.

Повторную свадебную церемонию звезды провели в Венеции в отеле Grand Tremezzo, где опять обменялись клятвами.

Источник издания рассказал, что супруги год назад пережили в отношениях сложный кризис, потому решили опять обменяться клятвами через 10 лет после первой свадьбы.

Причиной разногласий супругов стали их сложные графики, они редко виделись. Но пара сумела преодолеть недопонимание, потому решила опять скрепить отношения свадебными клятвами.

Джордж и Амаль Клуни стали встречаться в 2013-м году и через год сыграли свадьбу в Венеции. В 2017-м у них родились близнецы Элла и Александр.