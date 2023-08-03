17-летний чемпион России умер после укуса клеща

Юный спортсмен из России умер после укуса клеща, сообщает Советский спорт.

Причиной смерти стали осложнения, вызванные клещевым энцефалитом. Хоккейный клуб «Кузбасс», болельщики выражают родным и близким Евгения глубокие соболезнования, мы скорбим вместе с вами! - говорится в сообщении пресс-службы «Кузбасса».

Погибший - сын бывшего игрока сборных России и Беларуси, а в настоящий момент тренера Евгения Хвалько-старшего. В нынешнем апреле Хвалько-младший вместе с ХК «Кузбасс» стал чемпионом России среди юниоров.