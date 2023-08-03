Один из солистов BTS выпустит свой сольный альбом

Мин Хиджин, также известный как Suga, является одним из главных продюсеров и рэперов в составе BTS. У него уже есть опыт работы над сольными проектами, включая его сольный микстейп "D-2", выпущенный под псевдонимом Agust D. В то же время, V имеет сильное вокальное мастерство и является одним из ключевых вокалистов группы.

Сообщение о сотрудничестве между V и Мин Хиджином вызвало огромный ажиотаж у фанатов, которые долго ждали сольный проект V. Понимая талант и творческую химию между этими двумя участниками, можно ожидать, что их совместный альбом будет необычным и интересным.

Пока нет много информации о предстоящем сольном альбоме, но фанаты уже полны волнения и ожидают что-то удивительное. Они верят, что V и Мин Хиджин могут предложить уникальную и свежую музыку, которая будет отражать их индивидуальные стили и талант.

Несомненно, сольный альбом V в сотрудничестве с Мин Хиджином будет ждать огромный успех. Фанаты ожидают высокого качества музыки и текстов, а также потрясающих музыкальных видео и сценических выступлений, которые станут настоящим привлекательным событием для всех поклонников K-pop и BTS.

Хотя точные сроки выхода сольного альбома пока не объявлены, можно ожидать, что V и Мин Хиджин работают усердно, чтобы представить свою музыку вскоре. Фанаты BTS будут наблюдать с нетерпением новости и ожидают эпических моментов от этого замечательного сотрудничества.