Умерла одна из самых ярких советских актрис Ирина Мирошниченко

24 июля, празднуя день рождения, Ирина Мирошниченко почувствовала ухудшение самочувствия. Она около недели пыталась лечиться сама, к врачам не обращалась. Но внезапное актрисе стало хуже, и в воскресенье она попала в больницу.

Там Мирошниченко был поставлен диагноз — тяжелая степень поражения сердечного клапана. Потом возникли осложнения — пневмония, тромбоз, сепсис, фибрилляция. Находясь в больнице, артистка пережила временную остановку сердца и попала в реанимацию.

Мирошниченко удалось вернуть к жизни, но ненадолго. 1 августа пациентку ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Состояние оценивалось как крайне тяжелое. Сегодня, 3 августа, сердце Ирины Петровны Мирошниченко остановилось.