Артемьева сыграла бабу Ягу в новом фильме Баба Яга спасает мир

Закрытый премьерный показ фильма-сказки "Баба Яга спасает мир" состоялся в киноконцертном зале "Октябрь".

Главных персонажей в кинофильме для детей сыграли Людмила Артемьева, Глафира Тарханова, Олеся Железняк, Григорий Сиятвинда, Александр Ильин, Ян Цапник.

Волшебная картина рассказывает о путешествии школьника Сеньки в сказочный лес Бабы Яги, в который не может попасть каждый, так как место заколдовано.

Заклинание главной героини русских сказок защищает от нечистой силы весь мир. Случается так, что волшебство Яги ослабевает, а темные силы просыпаются и стремятся навредить людям.

"Бабушка" отправляется в современный мир, чтобы найти дивноцвет - мощное оружие колдунов.