Посмотрите, какой пляж на Байкале. Не хуже Шеншельских островов

Это место отличается своей естественной красотой и привлекательностью как для местных жителей, так и для туристов.

Расстояние от Улан-Удэ до поселков составляет около 170 километров. Близость к этому крупному городу делает Старый и Новый Энхалук легко доступными для посещения.

Одной из главных особенностей поселков Энхалук являются их пляжи. Они простираются на более чем 10 километров и являются одними из немногих мест на Байкале, где вода прогревается до комфортной температуры для купания. Это делает посещение пляжей Старого и Нового Энхалука особенно привлекательным для отдыхающих и любителей активного отдыха на природе.

Окружающая природа вокруг поселков захватывает дух. Прекрасные сосны и лиственницы приближаются к самому песчаному пляжу, создавая уникальную атмосферу и прекрасный фон для отдыха. Ароматы леса наполняют воздух и придают месту особую свежесть и приятность.