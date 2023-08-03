Посмотрите, какой пляж на Байкале. Не хуже Шеншельских островов

15:08 2023-08-03

Поселки Старый и Новый Энхалук расположены на восточном побережье озера Байкал, на противоположной стороне от города Иркутска.

Это место отличается своей естественной красотой и привлекательностью как для местных жителей, так и для туристов.

Расстояние от Улан-Удэ до поселков составляет около 170 километров. Близость к этому крупному городу делает Старый и Новый Энхалук легко доступными для посещения.

Одной из главных особенностей поселков Энхалук являются их пляжи. Они простираются на более чем 10 километров и являются одними из немногих мест на Байкале, где вода прогревается до комфортной температуры для купания. Это делает посещение пляжей Старого и Нового Энхалука особенно привлекательным для отдыхающих и любителей активного отдыха на природе.

Окружающая природа вокруг поселков захватывает дух. Прекрасные сосны и лиственницы приближаются к самому песчаному пляжу, создавая уникальную атмосферу и прекрасный фон для отдыха. Ароматы леса наполняют воздух и придают месту особую свежесть и приятность.

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    Закаты в поселках Энхалук заслуживают особого внимания. Благодаря своему географическому положению на восточном побережье Байкала, здесь можно насладиться неповторимыми закатами, которые окрашивают небо в различные оттенки оранжевого, розового и фиолетового цвета.

    Это создает впечатляющую картину и оставляет незабываемые воспоминания у посетителей.

    Старый и Новый Энхалук предлагают идеальные условия для отдыха и релаксации на берегу Байкала. Пляжи, окружающая природа и неповторимая атмосфера делают эти поселки привлекательными для всех, кто ищет уединения, гармонии с природой и красоты Байкала.

    Если вы посетите Байкал, не пропустите возможность посетить поселки Старый и Новый Энхалук, чтобы насладиться их уникальной красотой и спокойствием.

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