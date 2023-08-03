Ученые Швейцарии нашли общее между иммунитетом и старением

Ученые швейцарской Федеральной политехнической школы в Лозанне нашли способ борьбы со старением. Он ассоциируется с различными воспалениями, сообщает Runews24.ru со ссылкой на журнал Nature.
По информации экспертов, блокирование у подопытных летучих мышей белка STING позволило заметно снизить воспалительный процесс в самых разных органах, вызывающий с возрастом различные заболевания - от онкологии до деменции.
Блокирование этого белка также повысило силу и выносливость подопытных животных.
Исследователи сейчас находятся на стадии изучения возможных последствий применении этой методики для здоровья человека.
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