Волочкова сделала шпагат на автомобиле в образе Барби, поклонники в шоке

Российская балерина не перестает удивлять пользователей Сети. Анастасия Волочкова в своих соцсетях звезда выложила видео себя в образе куклы Барби.

На видео звезда позирует у розовой машины вместе с приятельницей.

Вчера у меня гостила Танечка. Вот такое видео сняли на записанный нами дуэт, - сообщила Анастасия.

Но подписчики Волочковой ее пост не оценили.