Волочкова сделала шпагат на автомобиле в образе Барби, поклонники в шоке

15:35 2023-08-03

Пользователи соцсети назвали балерину «престарелой русалкой» и решили, что это «пошло».

Российская балерина не перестает удивлять пользователей Сети. Анастасия Волочкова в своих соцсетях звезда выложила видео себя в образе куклы Барби.

На видео звезда позирует у розовой машины вместе с приятельницей.

Вчера у меня гостила Танечка. Вот такое видео сняли на записанный нами дуэт, - сообщила Анастасия. 

Но подписчики Волочковой ее пост не оценили.

Ощущение, будто снималась в фильме для взрослых. Пошло, смешно, нелепо. Две престарелые русалки, — раскритиковали фанаты балерину. 

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