Турист умер в Анапе при катании на банане

Турист из Иркутска умер, катаясь на банане в Анапе, сообщает МК со ссылкой на телеграм-канал SHOT. Издание отмечает, что у мужчины при катании случился сердечный приступ.

По данным SHOT, 52-летний житель города Иркутска прилетел в Анапу в отпуск вечером 2-го августа и почти сразу решил прокатиться на банане.

В телеграм-канале указано, что мужчине во время поездки резко стало плохо, он потерял сознание. По информации издания, свидетели происшествия вызвали бригаду скорой уже на берегу, но прибывшие на место медики не смогли спасти отдыхающего.

Сотрудники полиции и следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.