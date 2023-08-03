Данилко потребовал исключения Лободы из списка артистов, заявленных на фестивале Вайкуле Рандеву

О том, что Андрей Данилко добивался выдворения с мероприятия Светланы Лободы, информирует Телеграм-канал "Неопра, блин!".

Верка Сердючка исполнила композицию "Dancing Lasha Tumbai" 2007 года на фестивале "Рандеву", с которой представляла Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение".

Примечательно, что с некоторых пор Данилко поет в припеве "Раша, гудбай".

В зале во время выступления украинского певца присутствовали Максим Галкин, Алла Пугачева, Андрей Макаревич, Вера Брежнева, Макс Барских.

Последний призвал провести следующее подобное мероприятие в Крыму, когда территория наконец отойдет к Украине.