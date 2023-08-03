Как живет самая пожилая мама в мире, родившая в 66 лет

Жительница Румынии Адриана Илиеску в 2005-м году вошла в Книгу рекордов Гиннесса, как самая пожилая мать. Женщина родила дочь в 66 лет.

Если одни восхищались смелостью Илиеску, то другие были шокированы и задавались вопросом, как она намерена воспитывать ребенка в пожилом возрасте. Сегодня дочери Адрианы 18 лет. Как сложились судьбы матери и дочери?

Как напоминает Рамблер, впервые Илиеску забеременела еще в 20 лет. Но ей пришлось от ребенка избавиться потому, что женщина заболела туберкулезом, и врачи настояли на аборте.

Долгие годы после этого Адриане не удавалось забеременеть повторно, ей диагностировали ей бесплодие. Женщина развелась с мужем и на пенсии стала чувствовать себя одиноко. Тогда Илиеску решилась на ЭКО.

В 2004-м году со второй попытки в 65 лет Адриана забеременела. И 16-го января 2005-го года родилась Элиза, а Адриана стала самой пожилой матерью в мире.

Многие люди обвиняли румынку в том, что она подвергла подвергала опасности и себя, и ребенка, потому что девочка вполне могла стать сиротой в раннем возрасте.

Но этого не случилось. Адриане сегодня 85 лет, она сохраняет трезвость ума и гордится дочерью. Девушке сейчас 18 лет, она учится в Бухарестском университете. По словам Элизы, они с матерью лучшие подруги.