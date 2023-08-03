Генштаб Польши заявил о готовности применить оружие на границе Беларуси

В четверг, 3 августа, замглавы Генштаба Польши Марек Соколовский провёл совещание с главой польского Минобороны Мариушем Блащаком, публично заявив, что пилоты ударных вертолётов государственной армии готовы применять вооружение на границе Беларуси в случае опасности.

Характерно, что ранее в Министерстве обороны Польши обвинили два белорусских вертолёта в нарушении своего воздушного пространства. Позднее в оборонном ведомстве Беларуси опровергли достоверность данных обвинений, предоставив Варшаве данные объективного контроля, подтверждающие, что белорусские вертолёты не заходили на польскую территорию.