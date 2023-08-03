Юбки, которые Шанель мечтала убрать из гардероба каждой женщины

18:55 2023-08-03

Знаменитый модельер Коко Шанель придерживалась мнения, что любая одежда должна быть функциональной и удобной. Именно с этой позиции она оценивала и главный предмет женского гардероба - юбки.

Коко Шанель уважительно относилась к юбкам и даже подарила миру модели чуть ниже колена.

Были среди этих предметов гардероба те, которые она не переносила на дух.

По мнению легендарной женщины, юбка обязательно должна содержать карманы. Шанель не признавала одежду, которая была бесполезной.

Дизайнер была убеждена, что на юбке не должно быть никаких броских элементов.

Макси-юбку модельер также не воспринимала из-за ее непрактичности, будучи уверенной, что удобство - важное свойство для одежды.

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