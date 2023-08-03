Киану Ривз отправился в путешествие на яхте в Италию со своей сестрой, которую спас от онкологии

70 % гонорара от съемок в картине "Матрица" Киану Ривз отдал на исследование препарата, призванного бороться с лейкемией.

Более того, знаменитость полностью содержал свою сестру Ким в течение 10 лет, пока у нее не началась ремиссия.

Издание Daily Mail сообщает, что 58-летний актер отдыхал с младшей сестрой на острове Капри в Италии.

Родственники были в купальных костюмах. Они много общались и и смеялись.

56-летняя Ким выглядела посвежевшей.