Боня заявила, что ее знакомый пластический хирург готов бесплатно исправить ошибки Хайдарова, оказав помощь Славе и Успенской

Вардан Хачатрян - так зовут знакомого пластического хирурга Виктории Бони, который не только вызвался помочь Славе и Любови Успенской абсолютно бесплатно, но и другим девушкам, пострадавшим от рук Тимура Хайдарова и у которых нет денег на исправление ошибок горе-врача.

Боня также отметила, что не обращалась никогда к Хайдарову, вопреки тому, что такая информация "гуляет" в Сети.

Виктория очень сочувствует исполнительницам и целиком поддерживает их, понимая, что такое могло случиться и с ней.

Отметим, что в конце августа ведущая записана на пластику. Она мечтает стать обладательницей "лисьих глазок" как многие звезды Голливуда.