Польские военные вертолеты готовы применить оружие на границе с Беларусью

3 августа Марек Соколовский, заместитель главы Генерального штаба вооруженных сил Польши, встретился с национальным министром оборонного ведомства Мариушем Блащаком. Они обсудили ситуацию на границе.

Соколовский подтвердил готовность летчиков военных вертолетов Польши к применению оружия в случае необходимости на территории, граничащей с Республикой Беларусь.

Сегодня, в четверг 3 августа, глава Польши Матеуш Моравецкий подчеркнул, что Министерство обороны республики активно усиливает военные польские военные формирования на границе с Беларусью.