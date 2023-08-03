МО Румынии опровергло слухи о падении российского дрона в лесу уезда Тулча

3 августа Министерство обороны Румынии обнародовало свежий пресс-релиз, в тексте которого утверждается, что растиражированные в СМИ слухи о падении принадлежащего России беспилотника на территории леса в румынском уезде Тулча в корне не соответствуют действительности.

Характерно, что накануне администрация населённого пункта Чаталкиой в уезде Тулча сообщала, что российские дроны летали над румынской территорией и падали в соседнем лесу после ударов ВС РФ по пунктам дислокации украинских военных в Измаиле Одесской области. К текущему моменту информация о падении российских БПЛА в Румынии не подтверждается.