Стас Пьеха кардинально сменил имидж, сделав мелирование и завив кудри

Вдова Абдулова Юлия призналась почему после кончины мужа не появляется на людях

Юлия Абдулова утверждает, что стала затворницей после кончины своего знаменитого мужа. Она признается, что опасалась отвечать на различные вопросы, касающиеся ее семьи.