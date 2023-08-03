Стас Пьеха кардинально сменил имидж, сделав мелирование и завив кудри

Популярный в РФ исполнитель Стас Пьеха решил изменить прическу, сделав мелирование и кудри.
Снимок в новом образе артист выложил в своих соцсетях.
Популярный в РФ исполнитель Стас Пьеха решил изменить прическу, сделав мелирование и кудри.
Снимок в новом образе артист выложил в своих соцсетях.
Знаменитость продемонстрировал, что сменил прямые волосы на завивку в виде локонов.
Пьеха также доверил стилист перекрасить его шевелюру в светлый тон.
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