Стас Пьеха кардинально сменил имидж, сделав мелирование и завив кудри

20:05 2023-08-03

Внук легендарной исполнительницы Эдиты пьехи и ее коллега по сцене Стас Пьеха экспериментирует со внешностью. Похоже артист доволен работой стилиста.

Популярный в РФ исполнитель Стас Пьеха решил изменить прическу, сделав мелирование и кудри.

Снимок в новом образе артист выложил в своих соцсетях.

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    Знаменитость продемонстрировал, что сменил прямые волосы на завивку в виде локонов.

    Пьеха также доверил стилист перекрасить его шевелюру в светлый тон.

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