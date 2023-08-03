Российский президент предложил чиновникам пользоваться автомобилями отечественного производства

«Худший завтрак» — эксперты объясняют: есть продукты, которые нельзя есть утром

Наверняка вы слышали и не раз, что на завтрак можно есть всё, что угодно. Считается, что именно утром (до 12 часов) ферменты имеют наибольшую активность, а их концентрация выше, чем в обеденное время и вечером.