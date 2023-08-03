Российский президент предложил чиновникам пользоваться автомобилями отечественного производства

Лидер России упомянул о том, что министерства и ведомственные учреждения закупая служебный транспорт, отдают предпочтение машинам иностранного производства.
Он отметил, что такую тенденцию необходимо менять: «все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях».
По словам Путина, такая практика пойдет только на пользу отечественной промышленности.
В прошлом месяце в Госдуме тоже обсуждали такую идею. Тогда депутатам и сенаторам было предложено своим примером поддержать российскую автомобильную отрасль.