Медики назвали точную причину смерти советской актрисы Ирины Мирошниченко

При более подробном обследовании стало известно, что у Ирины Мирошниченко имеется опухоль головного мозга.

Известно, что актриса пережила временную остановку сердца, потом ее реанимировали и погрузили в медикаментозную кому.

Сегодня Ирина Мирошниченко ушла из жизни, так и не придя в сознание, находясь в реанимационном отделении. В качестве причины смерти врачи определили полиорганную недостаточность, которая возникла на фоне септического шока.

Инфекция перекрыла доступ кислорода в организм, из-за чего резко упало давление и произошла повторная остановка сердца.