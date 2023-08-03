Трамп прибыл в суд Вашингтона с целью выслушать обвинения в свой адрес

Вечером четверга, 3 августа, бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп прилетел в Вашингтон на самолёте, явившись в здание местного суда, где ему предъявят новые обвинения в деле о штурме Капитолия, совершённого 6 января 2021 года. Сам Трамп утверждает, что в совокупности по всем обвинениям его могут осудить на 561 год тюрьмы.

Также Дональд Трамп признался, что направляясь в суд Вашингтона, он находится в состоянии полной готовности ко своему возможному аресту в качестве вероятной меры пресечения.