Адвокат сообщил о том, как будет делиться наследство умершей Ирины Мирошниченко

Адвокат рассказал, как будет происходить процедура наследования. Все пройдет традиционным образом, как во всех подобных случаях.

Если есть завещание, то наследство будет распределено между наследниками после прочтения документа.

Как правило, завещание, проверенное нотариусом, имеет надпись «Дееспособность проверена». Если есть такая отметка, то оспорить право наследование почти невозможно.

Известно, что прямых наследников у Ирины Мирошниченко нет. Актриса трижды состояла в браке, но детей у нее не было. Все мужья уже умерли, родителей Мирошниченко тоже нет в живых. О других близких родственников артистки ничего не известно.

Наследство Ирины Мирошниченко оценивается в сумму, превышающую 150 млн рублей.