Мигранты напали на польских пограничников на границе с Беларусью

Об этом говорится в сообщении пограничной службы Польши. В сторону польских пограничников полетели камни и петарды.

Польские пограничные патрули были забросаны камнями и петардами после того, как предотвратили попытку группы из 20 человек пересечь границу. В указанный район направлен бронетранспортер.

В коммюнике пограничная служба Польша сообщила, что «в зоне служебной ответственности Пограничного поста в Дубице Церкевне группа агрессивно настроенных мигрантов с белорусской стороны забросала камнями и петардами польские службы. К счастью, ничего серьезного не произошло».

Пограничники разместили в сети видео, на котором запечатлен момент нападения.

С начала года сотрудники Подляского пограничного отряда зафиксировали более 16 тысяч попыток незаконного пересечения границы из Беларуси в Польшу. В марте и апреле их было около 2,5 тысяч, в мае около 3 тысяч.