Он указал на пропагандистские усилия, направленные на отделение патриотически настроенной части населения от государства Сербии.
В примере упомянута соседняя страна, являющаяся членом НАТО и под влиянием Запада.
Он указал на пропагандистские усилия, направленные на отделение патриотически настроенной части населения от государства Сербии.
В примере упомянута соседняя страна, являющаяся членом НАТО и под влиянием Запада.
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Пресс-секретарь президента России, Дмитрий Песков, заявил, что после государственного переворота на Украине в 2014 году, Россия предпринимала все усилия, чтобы предотвратить вооруженный конфликт и защитить права населения Донбасса.