Президент Сербии раскрыл гибридную борьбу Запада против России

06:20 2023-08-04

Президент Сербии Александр Вучич озвучил примеры гибридной борьбы коллективного Запада против России и руководства Сербии через информационные каналы.

Он указал на пропагандистские усилия, направленные на отделение патриотически настроенной части населения от государства Сербии.

В примере упомянута соседняя страна, являющаяся членом НАТО и под влиянием Запада.